PALERMO (ITALPRESS) – “Anche per il 2026 registriamo da parte di UniCredit un incremento del versamento delle imposte nelle casse della Regione, da 102,4 milioni dello scorso anno a 107,2 milioni per il 2026. È un segnale positivo, di crescita economica sul territorio di un’azienda che non ha sede in Sicilia, ma ha scelto di corrispondere i tributi all’erario regionale per quanto prodotto in Sicilia, come stabilisce lo Statuto all’articolo 37. Ringrazio per questo gesto di collaborazione”. Lo afferma il presidente della Regione, Renato Schifani, che ha incontrato oggi a Palazzo d’Orleans il regional manager di UniCredit Sicilia Salvatore Malandrino, il quale ha ufficializzato l’avvenuto versamento nelle casse regionali da parte dell’istituto bancario con sede legale a Milano ma storicamente legato alla Sicilia.

“Nella manovra finanziaria per il prossimo triennio – ha aggiunto Schifani – istituiamo un meccanismo premiale e reputazionale per spingere le imprese con sede legale fuori dalla Sicilia a versare direttamente nell’Isola la quota legata alle attività svolte sul territorio regionale. La norma è in discussione all’Ars e prevede che alle aziende che aderiscono venga rilasciato un certificato annuale e il diritto di usare un marchio regionale dedicato nella propria comunicazione istituzionale. L’adesione resta volontaria: scegliamo la strada della collaborazione, senza introdurre alcun nuovo obbligo burocratico né aggravio fiscale. Offriamo semplicemente alle imprese che operano in Sicilia l’opportunità di legare il proprio nome e la propria reputazione al territorio in cui producono ricchezza. È una misura a costo zero per il bilancio regionale, ma dal grande valore strategico per costruire un rapporto più equo e trasparente tra il mondo produttivo e la nostra comunità”.

– foto ufficio stampa Regione Siciliana –

(ITALPRESS).