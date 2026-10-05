FIRENZE (ITALPRESS) – Una bombola di gas è stata segnalata questa mattina, in piazzale Michelangelo, a Firenze. A dare l’allarme al 112 è stata un’operatrice di Alia, che durante il turno di servizio ha notato la presenza della bombola posizionata sotto la statua del David.

All’esito di accertamenti, fa sapere l’Arma dei Carabinieri, la bombola è stata ritenuta inoffensiva. Ripristinate le condizioni di sicurezza dei luoghi, la zona è stata riaperta al traffico pedonale e veicolare. Indagini in corso da parte dei Carabinieri per la ricostruzione dei fatti.

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