ROMA (ITALPRESS) – È iniziata questa mattina in tutta Italia la giornata di sciopero generale di 24 ore proclamata dalla Cgil insieme ai sindacati di base come Cobas, Usb e Cub, affiancati dalle mobilitazioni della rete studentesca. Da Nord a Sud sono circa cento le piazze coinvolte contro la legge di Bilancio, il carovita, i tagli al welfare e la precarietà. In strada scende un fronte ampio e trasversale. A incrociare le braccia sono i lavoratori di tutti i settori pubblici e privati (inclusi gli appalti e i servizi strumentali), i docenti e il personale Ata di scuola, università e ricerca, i medici e gli infermieri della sanità, gli addetti degli uffici pubblici, i portuali e i tassisti. Accanto a loro sfilano pensionati, studenti medi e universitari, precari e movimenti per il diritto all’abitare, uniti nella richiesta di aumenti salariali, rinnovo dei contratti, rivalutazione degli assegni pensionistici e maggiori investimenti su sanità e istruzione pubblica invece che sulle spese militari. A Roma, epicentro della protesta nazionale, i primi concentramenti sono scattati tra le 8.30 e le 9.30. Il corteo principale della Cgil muove da piazza Vittorio Emanuele II diretto verso via dei Fori Imperiali, dove è atteso il comizio conclusivo del segretario generale Maurizio Landini, affiancato dalla presenza dei leader delle opposizioni Elly Schlein, Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni.

Nella Capitale sfilano in parallelo anche altri due cortei promossi dagli studenti (in partenza da Porta San Paolo) e dai movimenti per la casa, con inevitabili chiusure al traffico, presidi delle forze dell’ordine e deviazioni per i mezzi di superficie nel centro storico. Piazze gremite anche a Milano (con ritrovo in piazzale Cadorna), Torino, Genova, Firenze, Bologna e Napoli, dove si contestano le politiche economiche dell’esecutivo. Sul fronte dei disagi, si registrano le prime riduzioni per il trasporto pubblico locale, con bus, tram e metropolitane a rischio al di fuori delle fasce di garanzia stabilite a livello territoriale, lezioni non assicurate negli istituti scolastici e prestazioni non urgenti a singhiozzo negli ospedali. Restano invece esclusi dall’agitazione odierna, dopo l’intervento della Commissione di garanzia, il comparto aereo e il trasporto ferroviario: i treni si fermeranno però dalle 21 di questa sera fino alle 20 di domani per un nuovo sciopero indetto dai sindacati di base.

LANDINI “CRESCE TRA LE PERSONE LA NECESSITÀ DI UN CAMBIAMENTO”

“C’è una novità vera e solo chi non vuol vederlo fa finta di non capire quello che sta succedendo. In tutta Europa i giovani scendono in piazza, sta crescendo tra le persone la necessità di un cambiamento”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, parlando con i giornalisti al corteo organizzato a Roma per lo sciopero generale.

Per Landini “le persone vogliono essere ascoltate, chiedono di partecipare, di avere risposte ai loro bisogni. Tutta la politica dovrebbe essere attenta”. Il leader sindacale ha annunciato che la Cgil domani a Parigi parteciperà alla manifestazione “che pone un tema centrale: la tassazione delle grandi ricchezze”.

URSO “DALLA CGIL SCIOPERO PREVENTIVO”

“Grande rispetto per chi manifesta e per chi ha presentato gli emendamenti in parlamento, dove la manovra sarà discussa e migliorata”, ma “Landini ha proclamato lo sciopero prima ancora di conoscere i contenuti della manovra, quindi è uno sciopero preventivo, proclamato senza sapere qual era il contenuto della manovra” e “a cui non ha aderito la gran parte degli altri sindacati“. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a Sky Tg24. “Nel merito, credo che sia una manovra che consolida i conti pubblici e ci consente di raggiungere un obiettivo che è fondamentale soprattutto per i giovani, quello del superamento dell’infrazione europea, in modo da non lasciare ai nostri figli il debito che i nostri padri e noi abbiamo accumulato”, ha aggiunto.

OTTO MANIFESTAZIONI IN TOSCANA, GIANI A SIENA

E’ partita a Firenze la manifestazione organizzata per lo sciopero generale indetto dalla Cgil a livello nazionale contro la manovra. Sono diverse migliaia le persone che si sono radunate in piazza Indipendenza, in un corteo a cui parteciperà anche la sindaca di Firenze, Sara Funaro. Presenti, oltre a rappresentanti dei principali sindacati legati alla Cgil, come la Fiom, anche delegazioni di diversi partiti regionali fra cui Pd Toscana, Avs e M5s. Esposti striscioni contro la manovra, il riarmo ed i tagli alla scuola, e sventolate bandiere della Palestina e della pace. La manifestazione si snoderà per il centro del capoluogo di regione toscano incrociando un tratto di percorso con un altro corteo, organizzato dall’Assemblea per lo sciopero, nata con la mobilitazione a sostegno della Palestina. Il corteo partito da piazza Indipendenza si concluderà in piazza del Carmine, dove sono attesi interventi conclusivi dal palco fra cui quello di Pino Gesmundo della segreteria nazionale. Sono otto le manifestazioni organizzate in Toscana dalla Cgil, con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il segretario della Cgil Toscana, Rossano Rossi che stanno partecipando a quella in svolgimento a Siena.

– foto di repertorio IPA Agency –

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