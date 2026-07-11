Friuli-Venezia Giulia, Amirante “2,5 milioni per gli investimenti sulle strade regionali”

TRIESTE (ITALPRESS) – “Con l’approvazione del programma degli investimenti 2026 di Fvg Strade proseguiamo il percorso di rafforzamento della rete viaria regionale attraverso interventi che aumentano la sicurezza della mobilità e migliorano la qualità delle infrastrutture, con particolare attenzione alle esigenze dei territori. Tra le opere finanziate assume un rilievo particolare il nuovo collegamento ciclopedonale sul torrente Meduna, un intervento atteso da tempo che consentirà di superare una criticità presente lungo un’importante direttrice ciclabile e di garantire finalmente un attraversamento sicuro per cittadini, studenti e lavoratori”. Lo ha affermato l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, dopo il via libera della Giunta al programma annuale degli investimenti della società.

Il provvedimento approva il piano degli interventi predisposto da Fvg Strade per il 2026 e concede alla società un contributo regionale di 2,5 milioni di euro, a fronte di un investimento complessivo di 2,68 milioni. La quota principale delle risorse, pari a 1,75 milioni di euro, sarà destinata alla realizzazione di un tratto di pista ciclabile in frazione Corva, tra i Comuni di Azzano Decimo e Pordenone, con la realizzazione del collegamento a sbalzo sul ponte esistente sul torrente Meduna e la sua riqualificazione. L’intervento permetterà di completare un collegamento strategico per la mobilità ciclopedonale del territorio, eliminando una situazione di interruzione del percorso e garantendo maggiore sicurezza agli utenti. Le altre risorse finanzieranno la realizzazione di una rotatoria nel centro di Tarcento lungo la SR 356 “di Cividale”, la sostituzione delle barriere di sicurezza sul ponte del fiume Corno lungo la SS 14 nel territorio di San Giorgio di Nogaro, una nuova rotatoria in località Crosada tra i Comuni di Cividale del Friuli e Torreano.

“Accanto ai lavori finanziati, il programma comprende anche la progettazione di ulteriori opere distribuite sull’intero territorio regionale, così da garantire una pianificazione di medio periodo e rendere disponibili nuovi interventi non appena saranno reperite le risorse necessarie”, ha puntualizzato Amirante. La delibera dà inoltre mandato a Fvg Spa di dare priorità agli interventi con un iter progettuale più avanzato, così da assicurare la rapida attuazione delle opere e un utilizzo efficiente delle risorse regionali. Il provvedimento si inserisce nella più ampia strategia regionale di sostegno alla società, dopo il trasferimento di 14 milioni di euro disposto dalla Giunta lo scorso giugno per le spese di funzionamento.

– foto ufficio stampa Regione Friuli-Venezia Giulia –

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