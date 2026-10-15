ROMA (ITALPRESS) – È disponibile da oggi in pre-order “Anime Salve”, il nuovo album di Fiorella Mannoia in uscita il 27 novembre per Oyà/Columbia Records/Sony Music. Il disco nasce dal progetto live “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”, dedicato al repertorio di Fabrizio De André e Ivano Fossati, e sarà pubblicato in formato digitale, CD e doppio LP.

Diciotto tracce attraversano temi universali e di stringente attualità, dalla guerra alla libertà, dall’identità alla ricerca di sé, restituendo nuova luce a brani senza tempo attraverso la voce e l’intensità interpretativa di Mannoia. Gli arrangiamenti sono curati da Carlo Di Francesco.

Registrato in presa diretta al Teatro Carlo Felice di Genova, il progetto si lega simbolicamente alla città che ha dato i natali a due protagonisti della musica italiana. L’album rende omaggio a due figure fondamentali nel percorso artistico e umano di Mannoia e si inserisce nel trentennale di “Anime Salve”, l’ultimo album in studio di De André, nato dalla collaborazione con Fossati e pubblicato nel 1996.

Il disco è stato realizzato con il supporto del Comune di Genova. La tracklist comprende alcuni dei brani più rappresentativi dei due cantautori, da “Dolcenera” a “Smisurata preghiera”, da “Prinçesa” a “Khorakhané (A forza di essere vento)”, passando per “La guerra di Piero”, “Il pescatore”, “La canzone di Marinella”, “Bocca di rosa” e “C’è tempo”, fino a “Lunaspina”.

Intanto, dopo il debutto di giugno all’Arena del Mare del Porto Antico di Genova, lo spettacolo prosegue nei teatri italiani, da nord a sud, registrando numerosi sold out. Una dimensione più intima che rinnova il dialogo con il patrimonio musicale e poetico di De André e Fossati.

-Foto ufficio stampa Letizia D’Amato-

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