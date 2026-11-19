KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Le forze ucraine hanno colpito oltre due milioni di obiettivi russi con droni dall’inizio del 2026, secondo il bilancio diffuso dal ministero della Difesa di Kiev. Tra i risultati figurano più di 320.000 militari russi uccisi o gravemente feriti: una stima delle autorità ucraine che non dispone di conferma indipendente. Tutti gli attacchi, precisa il dicastero, sono stati registrati nel sistema digitale di gestione del campo di battaglia Delta e verificati dagli specialisti di Brave1, piattaforma per l’innovazione militare.

La progressione mostra il peso crescente dei droni: dai circa 105.800 obiettivi colpiti a gennaio si è passati a 200.220 in giugno, 252.460 in agosto e al massimo di 257.264 in ottobre, quasi due volte e mezzo il livello iniziale. Nei primi 17 giorni di novembre sono stati registrati altri 97.690 attacchi riusciti.

I bersagli comprendono personale, mezzi corazzati, autoveicoli e motociclette, sistemi di difesa aerea, apparati di guerra elettronica e ricognizione elettromagnetica, postazioni di comando, depositi, infrastrutture di telecomunicazione e altri droni. Kiev include inoltre imbarcazioni e veicoli terrestri senza equipaggio: aveva già rivendicato oltre mille natanti russi colpiti nei primi dieci mesi dell’anno.

La raccolta centralizzata delle prove tramite Delta e la successiva verifica puntano a trasformare le riprese operative in dati utilizzabili per valutare i risultati e orientare l’impiego delle unità. Il dato sugli obiettivi colpiti, tuttavia non equivale al numero di mezzi distrutti: uno stesso bersaglio può richiedere più interventi e la conferma dell’impatto non dimostra sempre la perdita definitiva della capacità operativa.

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