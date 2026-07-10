Fincantieri celebra 30 anni di partnership strategica con Carnival Corporation

MONFALCONE (ITALPRESS) – Fincantieri e Carnival Corporation (NYSE: CCL) hanno celebrato oggi presso il cantiere di Monfalcone il trentesimo anniversario della loro collaborazione, una delle partnership industriali più significative e durature dell’industria crocieristica mondiale. Nel corso della cerimonia si è svolto anche il taglio della prima lamiera di Carnival Destiny, la prima di tre nuove navi della classe Ace destinate al brand Carnival Cruise Line, con consegne programmate nel 2029, 2031 e 2033.

La ricorrenza assume un particolare valore simbolico nella storia dei due gruppi, che proprio a Monfalcone hanno avviato la loro collaborazione con la storica “Carnival Destiny”, consegnata nel 1996 e passata alla storia come la prima nave da crociera al mondo a superare le 100.000 tonnellate di stazza lorda, contribuendo a ridefinire gli standard del settore. Da allora Fincantieri ha consegnato 76 navi ai diversi brand di Carnival Corporation, di cui 15 per Carnival Cruise Line, consolidando una relazione fondata su fiducia reciproca, continuità e capacità di innovare insieme.

Alla cerimonia hanno partecipato il Sindaco di Monfalcone, Luca Fasan, le autorità civili e militari, Micky Arison, Presidente di Carnival Corporation, Josh Weinstein, Amministratore Delegato di Carnival Corporation, Christine Duffy, Presidente di Carnival Cruise Line, Biagio Mazzotta, Presidente di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, Luigi Matarazzo, Direttore Generale della Divisione Navi Mercantili di Fincantieri e Cristiano Bazzara, Direttore dello stabilimento di Monfalcone. Durante la cerimonia, si è svolto anche il taglio della prima lamiera di Carnival Destiny, che segna l’avvio di un nuovo programma industriale per Fincantieri. Con una stazza lorda di circa 230.000 tonnellate, l’unità rappresenterà la più grande nave mai costruita dal Gruppo e la più grande mai realizzata in Italia, confermando l’evoluzione delle capacità progettuali e costruttive di Fincantieri e l’ingresso dell’azienda nel segmento delle unità oltre le 220.000 tonnellate.

“Alimentata a gas naturale liquefatto (LNG), Carnival Destiny disporrà di oltre 3.000 cabine e potrà trasportare più di 8.000 passeggeri a piena capacità – spiega Fincantieri in una nota -. Integrerà tecnologie avanzate volte a migliorare l’efficienza energetica, la gestione dei rifiuti e la riduzione delle emissioni, contribuendo a minimizzare ulteriormente l’impatto ambientale complessivo. La costruzione delle navi della classe Ace di Carnival conferma il ruolo strategico del cantiere di Monfalcone, principale stabilimento del Gruppo e punto di riferimento internazionale per la realizzazione di navi da crociera di ultima generazione. Qui sono state costruite oltre 45 navi da crociera e operano quotidianamente circa 6.500 persone. Importanti investimenti infrastrutturali e produttivi hanno rafforzato ulteriormente la capacità del sito di gestire programmi sempre più complessi e unità di dimensioni crescenti, adeguando impianti, processi e tecnologie alle sfide della nuova generazione di navi da crociera. Il cantiere rappresenta oggi un motore industriale e occupazionale di riferimento per il territorio e un asset centrale per l’innovazione e l’evoluzione della cantieristica navale”.

– Foto ufficio stampa Fincantieri –

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