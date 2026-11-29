BOLOGNA (ITALPRESS) – La Spagna pareggia i conti nella finale di Coppa Davis 2026 contro l’Italia. Sul cemento indoor di Bologna, Carlos Alcaraz supera Flavio Cobolli in due set, col punteggio di 6-2 7-6 (4), in un’ora e 32 minuti di gioco, rispondendo al successo di Lorenzo Musetti su Rafael Jodar. Questa Coppa Davis verrà quindi assegnata alla Nazionale che vincerà l’imminente doppio di spareggio: in scena Musetti e Andrea Vavassori per gli azzurri e il duo composto da Alcaraz e Marcel Granollers per la Spagna.

Nel primo match di giornata Musetti aveva portato in vantaggio l’Italia battendo in tre set Jodar, per 6-7 (4) 6-2 6-1, in tre ore e due minuti di gioco, dopo aver ceduto il primo set al tiebreak.

Assente sugli spalti Jannik Sinner, che non si è presentato a Bologna per concentrarsi sul recupero dopo l’intervento chirurgico al quale si è sottoposto a inizio settimana.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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