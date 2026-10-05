Film su Biagio Conte, Vassallo “Un traguardo di carriera e di vita”

PALERMO (ITALPRESS) - “Questo film per me è un traguardo, non solo di carriera ma anche di vita. È un personaggio enorme e una responsabilità che da palermitano sento tantissimo. Biagio Conte è un ragazzo rivoluzionario". Lo ha detto l'attore protagonista del film "Sul cammino di Francesco. La vita di Biagio Conte", Alessio Vassallo, a margine della presentazione a Palermo, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. xd8/mgg/azn