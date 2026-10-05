Film su Biagio Conte, Quatriglio “Un continuo mettermi alla prova”

PALERMO (ITALPRESS) - "L’emozione più grande nel fare questo film è stata quella di mettermi continuamente alla prova rispetto al lavoro insieme agli attori e alle persone accolte dalla Missione: è stato un continuo mettermi in gioco ed è stato profondamente emozionante”. Lo ha detto la regista Costanza Quatriglio, a margine della presentazione a Palermo, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del film "Sul cammino di Francesco. La vita di Biagio Conte". xd8/mgg/azn