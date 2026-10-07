Figc, Binaghi “Commissario causa del commissariamento, Coni vale molto meno”

ROMA (ITALPRESS) - "Al Coni non passo da cinque o sei anni, non me ne intendo di queste cose. Mi sembra sia la prima volta nella storia che viene nominato un commissario che è la causa del commissariamento stesso". Così Angelo Binaghi, presidente della Fitp, a margine della 12esima edizione del Premio Colalucci, sul commissariamento della Figc. "Noi italiani in queste cose siamo campioni del mondo. Io sono un uomo di altri tempi e ho conosciuto un Coni diverso, con logiche e valori differenti. Adesso il Coni vale molto meno di quanto valeva prima che lo stesso Malagò arrivasse a fare il presidente del Coni" aggiunge Binaghi. mec/gm/mca2