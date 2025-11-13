Fiera del Levante e Unicef ancora insieme, Frulli: “Uno spettacolo ogni 1 gennaio”

BARI (ITALPRESS) – Un evento a Capodanno per consolidare il rapporto tra Nuova Fiera del Levante e Unicef. Il prossimo 1 gennaio al teatro Petruzzelli di Bari, con “Mi ritorni in mente” (Mogol che racconterà Lucio Battisti), si terrà il primo spettacolo benefico organizzato dalla società partecipata da Camera di Commercio di Bari e Bologna Fiere e l’agenzia umanitaria, occasione per rinnovare un legame nato alla vigilia della scorsa Campionaria Generale Internazionale. L’evento è stato presentato oggi dal presidente di Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli e dalla presidente del comitato provinciale barese di Unicef Emanuela Lassandro.

“Questa collaborazione con l’Unicef – ha sottolineato Frulli – deve diventare sempre più concreta. Dar vita a un evento che deve rimanere come appuntamento fisso della città di Bari, organizzato da Nuova Fiera del Levante nella massima espressione della cultura che è il Teatro Petruzzelli, diventa uno stimolo nuovo utile a sensibilizzare più persone possibili. Tutto questo avrà il via il prossimo 1 gennaio con uno spettacolo molto piacevole, nel quale Mogol racconterà Battisti, che avrà un unico filo conduttore: quello della beneficenza per i bambini, un tema sul quale siamo attenti e che ci ha spinti a voler assolutamente portare avanti questo accordo con l’Unicef, che è a sua volta la massima espressione al mondo proprio per la tutela dei diritti dei bambini”.

“In vista dell’evento”, ha proseguito Frulli, “abbiamo chiamato a raccolta le associazioni di categoria, perché il mondo delle imprese si deve muovere in termini di solidarietà, come gli imprenditori del nostro territorio hanno sempre fatto. Io ne conosco tanti che sono già pronti a essere parte attiva di questo progetto. Ci sarà poi il mondo dei club, che già promuovono attività sociali e sicuramente vedremo al nostro fianco per promuovere questo tipo di attività annualmente. Vogliamo creare proprio una tradizione: il primo giorno dell’anno dovrà essere sinonimo di solidarietà”.

