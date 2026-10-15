ROMA (ITALPRESS) – Fiat Topolino è stata inserita da TIME tra le Best Inventions of 2026, nella categoria Design, ottenendo un prestigioso riconoscimento internazionale per il suo originale approccio alla mobilità urbana. Unendo l’iconico design italiano, la semplicità della mobilità elettrica e la praticità nell’utilizzo quotidiano, si legge in una nota, Topolino incarna l’ambizione di FIAT di rendere la mobilità più accessibile, piacevole e vicina alle esigenze delle persone. Piccola nelle dimensioni, ma grande nella personalità, Topolino reinterpreta per una nuova generazione uno dei nomi più iconici della storia di FIAT. Le sue proporzioni amichevoli, l’inconfondibile carattere italiano e le soluzioni progettate con cura trasformano ogni spostamento urbano in un’esperienza semplice e piacevole. Dalle dimensioni compatte alla ricarica intuitiva, fino alla versione aperta Dolcevita, ogni elemento esprime una filosofia di design costruita attorno a ciò che è davvero essenziale nella vita di città.

Il riconoscimento arriva mentre Topolino continua a riscuotere un crescente successo commerciale in Europa. Leader del mercato europeo nel segmento dei quadricicli elettrici dal 2025, Topolino ha confermato la propria leadership anche nel 2026, registrando ottime performance in mercati chiave come Italia, Germania, Paesi Bassi, Austria e Svizzera e conquistando la prima posizione in Francia a partire da luglio. Il suo successo conferma l’attrattività di un nuovo approccio alla mobilità elettrica, capace di combinare praticità, accessibilità e un design capace di emozionare.

“Topolino dimostra che anche il veicolo più piccolo può racchiudere una grande idea – ha dichiarato Arnaud Belloni, CEO di FIAT, Abarth e Lancia e Chief Marketing Officer per l’Europa di Stellantis -. In FIAT abbiamo sempre creduto che la mobilità debba essere una fonte di libertà e di piacere. Topolino porta questa filosofia a una nuova generazione, unendo il fascino del design italiano a una soluzione semplice e intelligente per la vita di tutti i giorni. Vedere TIME riconoscere questa visione è per tutti noi motivo di grande orgoglio e rappresenta uno straordinario riconoscimento della creatività che da sempre rende FIAT speciale”. Per stilare ogni anno la classifica Best Inventions, TIME raccoglie le candidature dei propri redattori e corrispondenti in tutto il mondo, insieme a quelle presentate attraverso un processo di candidatura online. Ogni invenzione viene valutata sulla base di criteri chiave quali originalità, efficacia, ambizione e impatto.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

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