Fiamme in un sito di gestione rifiuti nel salernitano, si monitora l’aria

SALERNO (ITALPRESS) – Un incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi a Scafati (Salerno) nel sito “Seneca” di gestione di rifiuti in via Galileo Ferraris. “È in corso il monitoraggio della qualità dell’aria nel territorio”, fa sapere l’Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania.

“A una prima osservazione, il rogo ha interessato cospicui volumi di rifiuti, merceologicamente riconducibili a materiale plastico e carta/cartone da imballaggi”, si legge. I tecnici Arpac, intervenuti su richiesta dei Vigili del fuoco, hanno installato due campionatori in un’area di probabile diffusione degli inquinanti atmosferici sulla base della direzione del vento, uno per la ricerca di diossine/furani, l’altro per la ricerca di metalli, Ipa, PM10.

Sulla base dell’evoluzione dell’evento, l’Agenzia “potrà a breve posizionare anche un laboratorio mobile nell’area interessata, in grado di misurare le concentrazioni orarie di un set di inquinanti atmosferici, tra cui polveri sottili PM10 e PM2,5, monossido di carbonio, ossidi di azoto, benzene, toluene, xilene, allo scopo di avere un quadro complessivo della qualità dell’aria a conclusione dell’incendio. Verrà valutata inoltre la collocazione, in posizione idonea, di una seconda coppia di campionatori analoghi a quelli già in funzione”.

Arpac, continua la nota, “ha inoltre supportato l’amministrazione comunale di Scafati, impegnata nell’adozione di misure in relazione all’evento, fornendo indicazioni sulle modalità di gestione delle acque di spegnimento da raccogliere in impianto e gestire come rifiuti liquidi”.

– Foto Ufficio stampa Arpac Campania –

(ITALPRESS)