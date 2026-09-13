Basilicata, Cicala al Risò “Dal Governo nazionale attenzione sull’agricoltura”

POTENZA (ITALPRESS) – “Le produzioni cambiano da territorio a territorio, ma le grandi sfide dell’agricoltura sono comuni: ricerca applicata, gestione dell’acqua, organizzazione delle filiere, tutela del Made in Italy e accesso ai mercati. Da Vercelli arriva soprattutto un messaggio chiaro: il comparto agricolo è tornato al centro dell’attenzione del Governo nazionale”. È quanto dichiara l’assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, che ha partecipato alla seconda edizione di Risò – Festival Internazionale del Riso. La partecipazione dell’assessore Cicala ha avuto carattere istituzionale. La Basilicata non era presente alla manifestazione con un proprio stand espositivo, ma ha preso parte agli incontri e ai momenti di confronto dedicati alle politiche agricole, alla ricerca, alla competitività e al futuro delle filiere agroalimentari.

“Ringrazio il collega Paolo Bongioanni, assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte, per l’invito e per l’accoglienza. La partecipazione a Risò ha rappresentato un’importante occasione di confronto istituzionale, utile ad approfondire esperienze e soluzioni che possono contribuire a rafforzare ulteriormente il lavoro che stiamo già portando avanti in Basilicata”.

La manifestazione è stata inaugurata alla presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida e del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Negli interventi del Presidente Meloni e del Ministro Lollobrigida è emersa con chiarezza la centralità riconosciuta dal Governo al comparto agricolo e al ruolo degli agricoltori. Una visione accompagnata dalla programmazione, dalla determinazione nel difendere le produzioni italiane e dalla capacità di rappresentare nelle istituzioni europee gli interessi delle imprese e dei territori. “I risultati di questo lavoro stanno rafforzando la fiducia nel settore. Lo vediamo anche nel crescente interesse dei giovani che scelgono di avvicinarsi all’agricoltura, investendo competenze, energie e capacità di innovazione in un mondo autentico del quale avremo sempre più bisogno. È una fiducia che le istituzioni hanno il dovere di sostenere attraverso strumenti concreti, opportunità e una programmazione capace di accompagnare il ricambio generazionale”. Il programma di Risò ha riunito rappresentanti delle istituzioni nazionali e internazionali, del mondo della ricerca e delle organizzazioni agricole. Tra gli appuntamenti più significativi, il convegno istituzionale con il direttore generale della FAO Qu Dongyu e il confronto sul futuro della risicoltura europea, dedicato alla competitività, alla sicurezza alimentare e alla gestione dei rischi. La partecipazione del presidente dell’Agenzia ICE Matteo Zoppas ha inoltre richiamato il ruolo dell’internazionalizzazione nella valorizzazione delle produzioni agroalimentari italiane. Di particolare interesse anche il confronto sul rapporto tra ricerca scientifica e assistenza tecnica alle imprese, approfondito in occasione dell’inaugurazione della nuova sede Agrion presso il CREA di Vercelli. “La partecipazione a Risò – conclude Cicala – ci ha consentito di mettere a confronto esperienze diverse con le politiche e le azioni che stiamo sviluppando per l’agricoltura lucana. Continueremo a lavorare con serietà e concretezza affinché la programmazione, la ricerca, la tutela delle produzioni e l’apertura ai mercati si traducano in nuove opportunità per le imprese e per i giovani. L’agricoltura non rappresenta soltanto una parte importante della nostra economia: custodisce territori, comunità e identità e costituisce una risorsa essenziale per il futuro della Basilicata e dell’Italia”.

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Basilicata –

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