Vasto rogo a Positano nella costiera amalfitana, in azione i mezzi aerei

SALERNO (ITALPRESS) – Un incendio, nella notte, ha colpito una vasta area in località San Pietro nel territorio del comune di Positano, nella costiera amalfitana. Sul posto stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco ed anche mezzi aerei. Le fiamme hanno provocato una frana lungo la SS 163 Amalfitana, al km 16,300. La statale è stata chiusa tra i km 16,000 e 16,800, con traffico deviato sulla viabilità locale.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).