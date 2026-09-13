Controlli a tappeto nella zona di piazza Garibaldi a Napoli, 4 arresti

NAPOLI (ITALPRESS) – Controlli a tappeto della Questura di Napoli nella zona di piazza Garibaldi e nelle aree limitrofe, finalizzati a contrastare il fenomeno del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e dei reati predatori. Quattro persone sono state arrestate. Al blitz hanno partecipato circa 200 agenti della Polizia di Stato e nello specifico i poliziotti della locale Squadra Mobile, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dell’Ufficio Immigrazione, dei Commissariati Vasto-Arenaccia, Vicaria-Mercato, Scampia, Secondigliano, Arenella, Vomero, Posillipo, Ponticelli e Poggioreale, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania e del Reparto Mobile.

Nel corso dei controlli sono stati identificati circa 150 soggetti, di cui 34 risultati irregolari sul Territorio Nazionale. Nei confronti di uno di loro è stato disposto l’accompagnamento presso un CPR; 2 minori sono stati affidati ad una comunità; per altri 9, invece, è stato disposto l’accompagnamento alla frontiera, provvedimento che sarà oggetto di convalida da parte del gip. Ed ancora, nei confronti di altri due soggetti è stato emesso un ordine di allontanamento dal Territorio dello Stato mentre un altro soggetto è risultato destinatario di un mandato di arresto internazionale per aver commesso un omicidio sul territorio nazionale nel 2010. Inoltre, gli agenti hanno arrestato 4 soggetti: una 21enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per detenzione di arma clandestina, nonché denunciato una minorenne per i medesimi reati; un 51enne, con precedenti di polizia, anche specifici, per evasione, resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento beni della Pubblica Amministrazione e furto con destrezza; un 31enne, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed infine, un 32enne per evasione e false generalità a Pubblico Ufficiale.

– foto da video Polizia di Stato –

(ITALPRESS).