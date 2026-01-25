Feller trionfa nello slalom di Cdm di Kitzbuehel, Sala 21°

KITZBUEHEL (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Manuel Feller vince lo slalom maschile di Kitzbuehel, valido per la Coppa del Mondo 2025/2026 di sci alpino. L’austriaco recupera tre posizioni, firma il crono di 1’40″60 e trionfa sulla pista di casa. Sul podio salgono anche lo svizzero Loic Meillard (+0″35), al comando al termine della prima manche, e il tedesco Linus Strasser (+0″53). Tommaso Sala, unico italiano qualificato alla seconda manche, è 21° (+2″19).

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Manuel Feller (Aut) in 1’40″60

2. Loic Meillard (Sui) a 0″35

3. Linus Strasser (Ger) a 0″53

4. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) a 0″57

5. Eduard Hallberg (Fin) a 0″58

6. Armand Marchant (Bel) a 0″64

7. Tanguy Nef (Sui) a 0″81

8. Clement Noel (Fra) a 0″82

9. Timon Haugan (Nor) a 0″94

10. Henrik Kristoffersen (Nor) a 0″98

21. Tommaso Sala (Ita) a 2″19

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).