Feller trionfa nello slalom di Cdm di Kitzbuehel, Sala 21°

KITZBUEHEL (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Manuel Feller vince lo slalom maschile di Kitzbuehel, valido per la Coppa del Mondo 2025/2026 di sci alpino. L’austriaco recupera tre posizioni, firma il crono di 1’40″60 e trionfa sulla pista di casa. Sul podio salgono anche lo svizzero Loic Meillard (+0″35), al comando al termine della prima manche, e il tedesco Linus Strasser (+0″53). Tommaso Sala, unico italiano qualificato alla seconda manche, è 21° (+2″19).
L’ORDINE DI ARRIVO
1. Manuel Feller (Aut) in 1’40″60
2. Loic Meillard (Sui) a 0″35
3. Linus Strasser (Ger) a 0″53
4. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) a 0″57
5. Eduard Hallberg (Fin) a 0″58
6. Armand Marchant (Bel) a 0″64
7. Tanguy Nef (Sui) a 0″81
8. Clement Noel (Fra) a 0″82
9. Timon Haugan (Nor) a 0″94
10. Henrik Kristoffersen (Nor) a 0″98
21. Tommaso Sala (Ita) a 2″19
