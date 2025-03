TRIESTE (ITALPRESS) – “Il rientro della Vespucci dal suo tour mondiale e la ripartenza per quello italiano dalla riva del Mandracchio, assieme all’ormeggio della nave Trieste, rappresentano un momento straordinario per il Friuli Venezia Giulia. Oggi abbiamo infatti il privilegio di ospitare due navi che incarnano i valori, la bellezza e la professionalità espressa dal nostro Paese”. E’ il pensiero del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, durante la cerimonia di rientro della nave scuola della Marina militare Amerigo Vespucci a Trieste, alla quale hanno preso parte tra gli altri, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, il viceministro dell’Ambiente Vannia Gava, il sottosegretario all’Economia Sandra Savino, il vicegovernatore Mario Anzil, gli assessori alle Infrastrutture Cristina Amirante e alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro, e il presidente del Consiglio regionale Mario Bordin.

“E’ impossibile essere contraddetti quando si afferma che l’Amerigo Vespucci è la nave scuola più bella al mondo – ha detto Fedriga -. Ne sono prova lo stupore e l’ammirazione dimostrati in ogni porto dove ha attraccato, divenendo uno dei migliori veicoli di promozione del Made in Italy nel globo. Tradizione, innovazione ed elevate competenze accomunano l’Amerigo Vespucci e la nave Trieste, la più grande unità mai realizzata per la nostra Marina Militare dalla cantieristica italiana: uno straordinario esempio d’ingegneria navale e un gioiello tecnologico che ha nella versatilità di utilizzo il principale punto di forza”.

Il governatore ha evidenziato che “questi strumenti, per quanto unici, fondano la propria forza e bellezza sull’impegno, la dedizione e il coraggio delle donne e degli uomini che, indossando la divisa della Marina e delle altre forze armate, difendono i valori democratici e assicurano pace e libertà in ogni scenario. A tutte queste persone va, e andrà sempre, il nostro più sincero ringraziamento. Un ringraziamento che va esteso alle Fanfare dell’11° Reggimento Bersaglieri e del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo e alle Frecce tricolori, ulteriori dimostrazioni del genio italiano, che hanno salutato l’arrivo dell’Amerigo Vespucci, rendendo questo evento ancora più memorabile”.

Fedriga ha quindi sottolineato che “la rilevante presenza di autorità e istituzioni, ma soprattutto le tantissime persone a terra e in mare che oggi sono venute a Trieste per salutare l’arrivo dell’Amerigo Vespucci sono la testimonianza palpabile dell’affetto enorme che il Friuli Venezia Giulia e l’intero Paese hanno per chi porta con fierezza il nome dell’Italia nel mondo”. Intervenendo a margine dell’evento, il vicegovernatore Anzil ha osservato che la grande partecipazione di pubblico sulle rive di Trieste testimonia l’orgoglio che le persone nutrono per la Vespucci, un’eccellenza nazionale giustamente celebrata in tutto il mondo, oltre che in patria. Un simbolo, al pari delle Frecce Tricolori, alle quali il Friuli Venezia Giulia è orgoglioso di fare da casa”.

foto: ufficio stampa Regione Friuli Venezia Giulia

(ITALPRESS).