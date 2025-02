TRIESTE (ITALPRESS) – “L’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei conti sottolinea l’importanza dell’alleanza tra le istituzioni nell’interesse dei cittadini. Una collaborazione che aiuta l’Amministrazione regionale a essere efficiente nella messa a terra dei fondi pubblici e nel farlo nelle corrette tempistiche”. Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, a margine della cerimonia tenutasi questa mattina nella sede di Trieste della Corte dei conti regionale. Secondo il massimo esponente della Giunta, “i dati positivi riscontrati nel corso del 2024 dimostrano ancora una volta come questo Istituto rappresenti un importante punto di riferimento per la comunità. Con la Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia, in particolare, si è da sempre instaurato un percorso di cooperazione costruttivo, nel rispetto dei distinti ruoli istituzionali, che permette alla Regione e alla pubblica amministrazione di continuare a migliorare le risposte alle esigenze della cittadinanza”.

Foto: ufficio stampa Friuli Venezia Giulia

(ITALPRESS).