Federica Brignone trionfa anche ad Are e allunga nella generale

ARE (SVEZIA) (ITALPRESS) – Federica Brignone vola in gigante ad Are, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024/2025. Nona vittoria stagionale per la valdostana, che rifila quasi un secondo e mezzo ad Alice Robinson, seconda a 1″36. Brignone allunga a +322 in classifica generale su Gut-Behrami, oggi nona a 2″52. In classifica di specialità Robinson conserva soli 20 punti sull’azzurra. Delusione Sofia Goggia. Uscita per la bergamasca, che non conferma il secondo posto della prima manche. Podio per Lara Colturi. L’albanese classe 2006 è terza a 1″43.

“Ho spinto tantissimo dall’inizio alla fine. Mi piace la pista così salata, Are è uno dei miei giganti preferiti. È un momento incredibile per me. C’è grande competizione con Robinson, è sempre stata sul podio in gigante e sono contenta di poter lottare con lei”. Queste le parole di Federica Brignone dopo la vittoria nel gigante di Are davanti ad Alice Robinson e Lara Colturi.

