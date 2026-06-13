Ufficiale, Roberto Mancini lascia l’Al Sadd

IPA84536798 - Roberto Mancini, (R) head coach of Al Sadd SC seen in action during the Amir Cup 2026 Final match between Al Sadd SC and Al Gharafa SC at Khalifa International Stadium. Final score; Al Sadd SC 1 : 4 Al Gharafa SC. - Noushad Variyattiyakkal / SOPA Images - //SOPAIMAGES_NVRITYAKAL-038/Credit:Noushad Variyattiyakkal //SIPA/2605101101

ROMA (ITALPRESS) – Roberto Mancini lascia l’Al Sadd. Lo ha ufficializzato la stessa società qatariota pubblicando un video saluto del tecnico italiano. “Esperienza breve ma preziosa, piena di ricordi meravigliosi. Grazie Mancini, e speriamo che la storia continui un giorno. In bocca al lupo per la tua prossima sfida e speriamo di rivederti presto”, si legge nella nota del club. “Voglio salutare tutti i tifosi. Voglio ringraziare il club e il direttore che hanno aiutato me e il mio staff ad ambientarci. Grazie anche ai miei fantastici giocatori che hanno dato tutto per la squadra”, è il messaggio di Mancini, accostato recentemente alla panchina della nazionale italiana, in attesa delle elezioni Figc in programma il 22 giugno.

– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

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