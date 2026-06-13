Nba, James Harden arrestato per possesso illegale di arma da fuoco

James Harden of Cleveland Cavaliers celebrates scoring during the 2025-2026 NBA first-round playoff series basketball game between Toronto Raptors and Cleveland Cavaliers in Toronto, Canada, on May 1, 2026. Photo by Zou Zheng/Xinhua/ABACAPRESS.COM

HOUSTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La stella dei Cleveland Cavaliers, James Harden è stato arrestato stamattina a Houston con l’accusa di porto abusivo di armi. Lo riporta Espn, che cita fonti delle forze dell’ordine. L’arresto del 36enne è avvenuto alle 3:41 del mattino, quando è stata rinvenuta una pistola sul sedile di un’auto di sua proprietà. Harden è stato successivamente rilasciato dopo aver pagato una cauzione di 100 dollari.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

 

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