BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – George Russell torna in pole position a Barcellona. Il pilota della Mercedes realizza un crono di 1’14″679 nelle qualifiche del Gran Premio di Catalogna di Formula 1 e beffa la Ferrari di Lewis Hamilton di appena +0″064. Terza casella per il leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli, che chiude a +0″319 dal compagno di squadra e per la prima volta in questa stagione resta fuori dalla prima fila. Quarto Lando Norris su McLaren a +0″322 dal connazionale e davanti alla Red Bull di Max Verstappen (+0″342). L’altra McLaren di Oscar Piastri non va oltre un settimo posto alle spalle di Isack Hadjar; completano la top 10 Liam Lawson (Racing Bulls), Nico Hulkenberg (Audi) e Charles Leclerc, costretto a partire decimo dopo l’incidente in avvio di Q3. Domani l’appuntamento con la gara è alle 15.

LE DICHIARAZIONI DEI PROTAGONISTI

“E’ stata un’ottima qualifica, sento di essere tornato me stesso. Sto facendo un ottimo weekend. Ho fatto tabula rasa dopo delle gare difficili, ora mi sento di nuovo bene. E’ stato bellissimo, anche Hamilton è stato molto veloce”. Così George Russell, dopo aver conquistato la pole position.

“E’ fantastico essere in questa posizione perché è stato un weekend difficile. Mi sono sentito a mio agio nel Q1, poi è stato un po’ più complicato. Siamo comunque in una buona posizione per lottare domani. Ogni weekend siamo un po’ dietro rispetto alla Mercedes, questa volta siamo molto vicini e ciò dimostra il grande lavoro che stiamo facendo. Dobbiamo continuare a spingere”. Queste le parole di Lewis Hamilton.

“Finora è stato un weekend difficile per me, non ho avuto tanto feeling con la macchina. Oggi mi è mancato qualcosa. Il passo gara, però, ieri è stato forte e sono ottimista per domani. Cercherò di partire bene, sfruttando al massimo la scia che potrebbe essere un aspetto importante qui”. Lo ha detto il pilota della Mercedes, Andrea Kimi Antonelli.

“Moralmente ho tantissima vergogna. Sono stati weekend difficili per ragioni che conosco. C’era tanta fiducia per i cambiamenti che abbiamo fatto. Non ho parole dopo una qualifica così, provo solo vergogna. Il potenziale per la pole c’era, così come il feeling con la macchina. Ho provato a fare qualcosa di diverso in curva 4, ma non ci sono scuse. Mi dispiace per i tifosi. La vittoria sarebbe il minimo che io possa fare per scusarmi”. Lo ha detto il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, ai microfoni di Sky Sport al termine delle qualifiche del Gran Premio di Catalogna.

GRIGLIA DI PARTENZA

1a fila

1. George Russell (GBR) Mercedes 1’14″679 alla media di 224.496

km/h

2. Lewis Hamilton (GBR) Ferrari 1’14″743

2a fila

3. Andrea Kimi Antonelli (ITA) Mercedes 1’14″998

4. Lando Norris (GBR) McLaren 1’15″001

3a fila

5. Max Verstappen (NED) Red Bull 1’15″021

6. Isack Hadjar (FRA) Red Bull 1’15″077

4a fila

7. Oscar Piastri (AUS) McLaren 1’15″090

8. Liam Lawson (NZL) Racing Bulls 1’16″542

5a fila

9. Nico Hulkenberg (GER) Audi 1’16″657

10. Charles Leclerc (MON) Ferrari no time

6a fila

11. Arvid Lindblad (GBR) Racing Bulls 1’15″840

12. Gabriel Bortoleto (BRA) Audi 1’16″001

7a fila

13. Franco Colapinto (ARG) Alpine 1’16″191

14. Pierre Gasly (FRA) Alpine 1’16″261

8a fila

15. Oliver Bearman (GBR) Haas 1’16″389

16. Carlos Sainz (ESP) Williams 1’17″827

9a fila

17. Esteban Ocon (FRA) Haas 1’17″073

18. Alexander Albon (THA) Williams 1’17″424

10a fila

19. Sergio Perez (MEX) Cadillac 1’17″545

20. Valtteri Bottas (FIN) Cadillac 1’17″757

11a fila

21. Lance Stroll (CAN) Aston Martin 1’18″758

22. Fernando Alonso (ESP) Aston Martin 1’18″815

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).