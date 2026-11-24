OMA (ITALPRESS) – A distanza di 91 giorni dall’intervento per la rimozione della placca e delle viti dal ginocchio sinistro effettuato dal presidente della Commissione Medica Fisi Andrea Panzeri presso la casa di cura La Madonnina di Milano lo scorso 25 agosto, Federica Brignone è tornata sugli sci. Lo ha fatto sulla pista di Cervinia, dove è nevicato abbondantemente negli scorsi giorni.

La pluricampionessa olimpica di gigante e supergigante, insieme al fratello Davide Brignone e al fidato skiman Mauro Sbardelotto, ha usato sci da gigante per effettuare qualche giro in campo libero, primo passo verso un periodo di riavvicinamento alla neve che verrà parallelamente accompagnato dal percorso riabilitativo e di preparazione atletica che la valdostana sta svolgendo sin dall’infortunio rimediato nell’aprile 2025. “A tre mesi dall’ultima operazione, sono tornata a scivolare a Cervinia e sono contenta”, ha commentato la Brignone alla fine della mattinata.

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