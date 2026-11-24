ROMA (ITALPRESS) – Cinque giorni dopo il ko che aveva interrotto la loro serie di nove vittorie, i Los Angeles Lakers si prendono la rivincita sugli Utah Jazz. Nella notte di regular season Nba finisce 109-94 con un parziale di 31-17 nell’ultimo quarto, in un match dove spiccano i 28 punti e gli otto assist di Luka Doncic. È l’undicesimo successo nelle ultime dodici partite per i Lakers, che restano in vetta alla Western Conference con lo stesso bilancio dei San Antonio Spurs (15-3).

Anche senza Victor Wembanyama e De’Aaron Fox, i texani passano 123-107 sul campo dei Sacramento Kings con 28 punti, 11 assist e otto rimbalzi di Stephon Castle e cinque triple di Julian Champagnie nel solo secondo quarto.

Si ferma a cinque la striscia di vittorie dei Philadelphia 76ers, battuti in casa 128-111 dai Portland Trail Blazers. Deni Avdija segna 25 dei suoi 31 punti nel primo tempo e chiude con sette assist e cinque triple, mentre Donovan Clingan aggiunge 15 punti e 18 rimbalzi. Nei Sixers, senza Joel Embiid, LeBron James firma il suo massimo stagionale a quota 23, uno in più di Tyrese Maxey. Dopo 13 sconfitte consecutive tornano a vincere i Milwaukee Bucks, che passano 116-111 a Toronto con 32 punti di Tyler Herro, 14 nell’ultimo quarto, e 27 punti e 11 rimbalzi di Myles Turner.

Indiana interrompe a quattro la serie di ko battendo Oklahoma City 125-120. Pascal Siakam e Kelly Oubre Jr. segnano 20 punti a testa e il camerunense firma la tripla del +4 a 44 secondi dalla sirena. Per i Thunder, 38 punti e sette assist di Shai Gilgeous-Alexander.

Kevin Durant firma il massimo stagionale con 32 punti e mette tre triple nel finale del 116-104 degli Houston Rockets sui Los Angeles Clippers. Quarto successo di fila per Phoenix, che passa 123-119 all’overtime a New Orleans con 25 punti di Jalen Green e 22 di Devin Booker. Jaden McDaniels firma il primato personale con 34 punti, oltre a 10 rimbalzi e sei assist, nel 142-116 di Minnesota su Brooklyn. Vincono anche Chicago (122-108 contro Cleveland, con 63 punti dalla panchina) e Memphis (117-111 contro Charlotte, con 29 punti di Ty Jerome).

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Charlotte Hornets – Memphis Grizzlies 111-117

Philadelphia 76ers – Portland Trail Blazers 111-128

Indiana Pacers – Oklahoma City Thunder 125-120

Minnesota Timberwolves – Brooklyn Nets 142-116

Toronto Raptors – Milwaukee Bucks 111-116

Chicago Bulls – Cleveland Cavaliers 122-108

New Orleans Pelicans – Phoenix Suns 119-123

Houston Rockets – Los Angeles Clippers 116-104

Los Angeles Lakers – Utah Jazz 109-94

Sacramento Kings – San Antonio Spurs 107-123

– Foto Ipa Agency –

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