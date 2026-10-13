Fabri Fibra e Neffa lanciano Vertigini, il nuovo singolo da Zarathustra Style

ROMA (ITALPRESS) – Fabri Fibra e Neffa arrivano in radio venerdì 16 ottobre con Vertigini, il nuovo singolo estratto da Zarathustra Style, l’album uscito venerdì 9 ottobre per Dischi Numero Uno/Sony Music Italy. Traccia numero 16 del nuovo album, Vertigini è un brano stratificato che affronta il rapporto con il tempo e la disillusione.

I ricordi, allontanandosi progressivamente dal presente, accumulano polvere ma acquistano una nuova prospettiva: persone, esperienze e momenti passati vengono osservati con maggiore consapevolezza, tra ciò che resta e ciò che è cambiato. Zarathustra Style è un progetto di 24 tracce nato da un’intuizione che precede la realizzazione dell’album.

Già nel 2024 Neffa aveva utilizzato l’espressione “Zarathustra” per riferirsi a un superamento del proprio nichilismo, un’idea poi ripresa insieme a Fabri Fibra. Dopo pochi giorni di lavoro, i due artisti decidono di chiamarsi Zarathustra.

Inizialmente non era previsto un vero e proprio disco, ma il progetto prende forma nel novembre 2024, durante un pranzo a Milano seguito da una sessione di lavoro nello studio di Fabri Fibra. Partendo da alcune strumentali, i due iniziano a improvvisare e, nel giro di poche ore, prendono forma cinque o sei brani già delineati e pronti per essere sviluppati.

Da quel momento il lavoro prosegue attraverso sessioni di scrittura e registrazione che, progressivamente, trasformano le prime idee in un album. Sviluppato nell’arco di quasi due anni, Zarathustra Style riflette l’evoluzione delle produzioni di Neffa e i diversi approcci alla scrittura dei due artisti, sia nelle tematiche sia negli stili e nelle metriche del rap.

– Foto Andrea Bianchera/ufficio stampa Goigest –

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