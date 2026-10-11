MARINA BAY (SINGAPORE) (ITALPRESS) – Max Verstappen è tornato a dominare in Formula 1. Il pilota della Red Bull, dopo i successi di Sepang e nella Sprint Race di ieri, trionfa anche nel Gran Premio di Singapore 2026 (dove mai aveva vinto prima in carriera).

Un percorso netto, compresa la pole position, quello del quattro volte campione del mondo, che tiene a debita distanza i suoi avversari e conquista la sua 73esima vittoria in F1. Charles Leclerc, a ruota, porta la Ferrari sul secondo gradino del podio, davanti a un ottimo Andrea Kimi Antonelli, che centra la terza posizione e incrementa ulteriormente il suo vantaggio nei confronti di George Russell, partito dal fondo della griglia e “soltanto” nono all’arrivo. Ora l’emiliano è a +102 sul britannico e ad Austin, nel prossimi Gp, avrà il primo match point per vincere il titolo iridato, che non vince un pilota italiano dal 1953.

L’altra Rossa di Lewis Hamilton, invece, paga una strategia errata e non va oltre il sesto posto, alle spalle delle due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, rispettivamente quarto e quinto. A completare la top 10 di giornata sono Liam Lawson (Racing Bulls), Nico Hulkenberg (Audi) e Isack Hadjar (Red Bull). La Formula 1 tornerà in pista ad Austin nel weekend del 25 ottobre per il Gran Premio degli Stati Uniti.

LE DICHIARAZIONI DEI PROTAGONISTI

“Ci è voluto un bel po’ per vincere qui, ma è stata una gara molto buona. Avevamo un buon passo con gomme soft e medie e ha funzionato tutto alla perfezione. Le ultime gare sono state molto positive, abbiamo una grande motivazione. Vogliamo portare a casa altri risultati importanti con il team”. Lo ha detto il pilota della Red Bull Max Verstappen, in seguito al trionfo odierno.

“Eravamo piuttosto forti all’inizio della gara, poi c’è stato un degrado delle gomme. Abbiamo fatto una strategia diversa con la safety car. Ci ho creduto fino alla fine e ho dato tutto, non rimpiango nulla perché non c’era molto di più da fare. Abbiamo portato qualche piccolo aggiornamento alla vettura che ci ha permesso di fare dei passi avanti, ma non è ancora sufficiente. Oggi, però, nel complesso, abbiamo avuto un buon passo”. Lo ha detto il pilota della Ferrari Charles Leclerc, dopo il secondo posto.

“E’ stata una gara dura, ma sono contento del podio. È stato bello riuscire a sfruttare la lotta tra Hamilton e Norris. Mi sono inserito nel momento giusto e ho portato a casa un terzo posto”. Lo ha detto il pilota della Mercedes Andrea Kimi Antonelli, dopo la terza posizione conquistata nel Gran Premio di Singapore di Formula 1. “Campione del mondo ad Austin? Non mi preoccupo di questo, cercherò di fare il miglior weekend possibile per completare l’opera”, ha evidenziato il leader del Mondiale.

ORDINE D’ARRIVO

1. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1h42’00″785

2. Charles Leclerc (Mon) Ferrari a 7″335

3. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes a 24″573

4. Lando Norris (Gbr) McLaren a 40″506

5. Oscar Piastri (Aus) McLaren a 49″644

6. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari a 53″188

7. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls a 81″666

8. Nico Hulkenberg (Ger) Audi a 83″386

9. George Russell (Gbr) Mercedes a 84″677

10. Isack Hadjar (Fra) Red Bull a 90″862

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI

1. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 340 punti

2. George Russell (Gbr) Mercedes 238

3. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 229

4. Max Verstappen (Ned) Red Bull 221

5. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 215

6. Lando Norris (Gbr) McLaren 201

7. Oscar Piastri (Aus) McLaren 138

8. Isack Hadjar (Fra) Red Bull 97

9. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 75

10. Pierre Gasly (Fra) Alpine 41

11. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 38

12. Franco Colapinto 15 (Arg) Alpine 27

13. Oliver Bearman (Gbr) Haas 23

14. Nico Hulkenberg (Ger) Audi 13

15. Gabriel Bortoleto (Bra) Audi 10

16. Carlos Sainz (Esp) Williams 7

17. Esteban Ocon (Fra) Haas 7

18. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 7

19. Alexander Albon (Tha) Williams 5

20. Yuki Tsunoda (Jpn) Racing Bulls 1

CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI

1. Mercedes 578 punti

2. Ferrari 444

3. McLaren 339

4. Red Bull 332

5. Racing Bulls 100

6. Alpine 68

7. Haas 30

8. Audi 23

9. Williams 12

10. Aston Martin 7

11. Cadillac 0

– Foto Ipa Agency –

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