Export, Terzulli “Meccanica strumentale settore trainante in America Latina”

ROMA (ITALPRESS) - "La meccanica strumentale si conferma uno dei principali settori dell’export italiano verso l’America Latina, insieme ai comparti legati agli investimenti in elettricità e ai mezzi per l’agricoltura e il trasporto". A sottolinearlo è stato Alessandro Terzulli, Chief Economist di Sace, a margine della presentazione della prima edizione del Latin America Champion Program. xu1/ads/azn