Tronchetti “Il mercato interno europeo va semplificato”

ROMA (ITALPRESS) - "Bisogna che si crei fiducia e l'Europa ha bisogno di essere ristrutturata per essere più vicina ai cittadini, perché si agisca insieme per ridurre il costo dell'energia e rendere più efficente il sistema, con meno regole e più supporto alla competitività. Il mercato interno va semplificato". Lo ha detto Marco Tronchetti Provera, presidente esecutivo di Pirelli, a margine della prima edizione del Forum Economico Moneta. xc3/ads