Mattarella “Crisi geopolitiche condizionano la libertà di navigazione”

ROMA (ITALPRESS) - "I riflessi delle crisi geo-economiche e geo-politiche in atto condizionano pesantemente la libertà di navigazione, mentre questa, per il suo carattere universale, ha bisogno e vive di regole". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento all'assemblea di Confitarma. sat/azn (Fonte video: Quirinale)