Confitarma, Zanetti “Sicurezza, transizione e formazione priorità per il futuro”

ROMA (ITALPRESS) - "Le nostre sfide per il futuro partono dalla nostra storia. La sicurezza della navigazione, la transizione ecologica, la competitività e l’attenzione al mondo del lavoro e alla formazione sono priorità imprescindibili e non possono più attendere". Lo ha detto Mario Zanetti, presidente di Confitarma, a margine dell’assemblea per i 125 anni della Confederazione Italiana degli Armatori. xc7/ads/azn