Ucraina, attacco russo con 16 missili e 280 droni vicino a campus universitario

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) - Le forze russe hanno colpito ieri sera un'area dove si trova un campus universitario, utilizzando almeno 16 missili e oltre 280 droni. Il bilancio aggiornato registra 12 vittime, tra cui 5 tra studenti e personale dell'università. Mentre i servizi di emergenza prestavano soccorso e gestivano le conseguenze del primo attacco, i russi hanno lanciato un'altra offensiva con missili balistici. Nella notte, inoltre, a Kiev sono stati colpiti diversi obiettivi, tra cui il ponte Pivdennyi (Ponte Sud). Complessivamente sono stati segnalati attacchi nelle regioni di Kiev, Vinnytsia, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Odessa, Chernihiv, Sumy, Donetsk, Kherson e Chernivtsi. Fonte video: Canale Telegram Zelenskiy / Official