Affitti in aumento, l’inflazione erode stipendi e pensioni

NAPOLI (ITALPRESS) - Nel primo semestre del 2026 i nuovi contratti di locazione, inclusi quelli brevi e a canone concordato, hanno registrato un incremento del 3,6% rispetto allo stesso periodo del 2025. Un dato che indica come stipendi e pensioni, in particolare quelli medio-bassi, siano sempre più in sofferenza. Il punto dell'economista Gianni Lepre. mrc/gsl