GENOVA (ITALPRESS) – “Noi vogliamo che da Genova arrivi un messaggio molto chiaro: non vogliamo la chiusura della fabbrica, vogliamo che la fabbrica continui a lavorare”. Lo ha detto Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, dopo aver raggiunto i lavoratori ex Ilva di Genova prima dell’assemblea. Lo stabilimento di Cornigliano “fa un prodotto che è altamente richiesto, che noi importiamo dall’estero – ha aggiunto Bucci -. Nel mondo c’è grande disponibilità di coils e quindi ho chiesto sia al sottosegretario Mantovano sia al ministro Urso di poter prevedere un acquisto all’estero di coils da portare qui, oppure in qualche altro modo attraverso anche fornitori italiani. Se ci vorrà un mese per qualificarli, o due mesi, o tre mesi, non importa. L’essenziale è che ci sia un progetto per portare avanti le forniture di coils per poter essere lavorati qua”.

– foto di repertorio IPA Agency –

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