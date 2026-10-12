Europei Paralimpici di scherma da record per gli azzurri, Mazzone “Orgoglioso”

CARDIFF (GALLES) (ITALPRESS) – Un’edizione da record. La spedizione azzurra ai Campionati Europei Paralimpici di Cardiff 2026 è stata la più ricca della storia per l’Italia della scherma in carrozzina. La delegazione italiana in Galles ha concluso in vetta al medagliere la kermesse continentale: un trionfo storico raccontato da 15 medaglie conquistate (6 ori, 3 argenti e 6 bronzi), bottino che supera quella che fino a oggi era stata l’edizione più vincente di Terni 2018. L’Italia, condotta dai ct Alessandro Paroli per il fioretto, Antongiulio Stella per la sciabola e Michele Tarantini per la spada, in questi Europei in Galles ha infatti aperto nel migliore dei modi la qualifica per le Paralimpiadi del 2028, con un successo senza precedenti. Nella cassaforte azzurra, come detto, 6 ori: si sono laureati campioni d’Europa il Mixed Team di fioretto (composto da Emanuele Lambertini, Michele Massa, Sofia Garnero e Andreea Mogos), Edoardo Giordan (sciabola maschile categoria A), Emanuele Lambertini (fioretto maschile A), Leonardo Rigo (fioretto maschile C) e due volte Andreea Mogos (fioretto e sciabola femminile categoria B). Tre gli argenti, firmati da Amelio Castro (spada maschile B), Michele Massa (fioretto maschile B) e dalla squadra di sciabola maschile (Edoardo Giordan, Mattia Galvagno, Amelio Castro e Andrea Jacquier).

Infine, sei bronzi conquistati da Sofia Garnero (fioretto femminile categoria A), Leonardo Rigo (spada maschile C), Julia Markowska (spada femminile B), Amelio Castro (sciabola maschile B), Mattia Galvagno (fioretto maschile A) e Sofia Brunati (sciabola femminile B). Un bottino record rafforzato da tante “prime volte”: i primi ori europei di campioni già affermati come Mogos, Lambertini e Giordan, ma anche le prime medaglie continentali per Castro, al debutto in maglia azzurra, Garnero, Markowska, Galvagno e Brunati. Un’edizione memorabile, con vista sul Mondiale del 2027 a Hong Kong e, soprattutto, sui Giochi Paralimpici di Los Angeles 2028. “Sono orgoglioso di questa spedizione straordinaria, che ha scritto un’autentica pagina di storia del nostro sport – ha commentato il presidente federale Luigi Mazzone -. Abbiamo concluso l’Europeo Paralimpico più vincente della storia, e questo risultato è figlio di un gruppo strepitoso, composto da grandi atleti e guidato in modo eccellente dai nostri ct. Un record che ripaga l’incredibile lavoro svolto in questi mesi da tutto lo staff al quale, in ogni componente, va la mia gratitudine per la professionalità e la passione che danno forza ogni giorno alla nostra squadra paralimpica”.

– foto ufficio stampa Federscherma –

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