Esce “Una storia Importante / Una Historia Importante”, 40 anni di Eros Ramazzotti in un nuovo album

MILANO (ITALPRESS) – A distanza di tre anni dall’ultimo progetto discografico, Eros Ramazzotti inaugura un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera a quarant’anni dall’indimenticabile performance di “Una storia importante” al Festival di Sanremo: il 21 novembre esce in tutto il mondo “Una Storia Importante”/”Una Historia Importante”, il nuovo album – in versione italiana e spagnola – per Friends & Partners S.p.A./ Eventim Live International distribuito da Sony Music Entertainment. A partire da venerdì 21 novembre sarà in rotazione radiofonica in oltre 30 paesi “L’aurora” / “La Aurora” reinterpretata con Alicia Keys. In questa nuova versione prodotta da Alicia Keys, le voci dei due artisti si fondono in un dialogo autentico, capace di donare a uno dei brani più preziosi e intimi del repertorio di Ramazzotti una nuova luce. Per la produzione di questo nuovo progetto che fonde passato, presente e futuro in un unico suono, Eros sceglie di tornare a collaborare con CanovA, intrecciando in 15 tracce brani inediti ad alcune delle hit più iconiche della sua carriera, riarrangiate in una nuova veste con grandi artisti internazionali e italiani.

Tra gli inediti del disco – “Festa” / “Fiesta”, “Domani” / “Mañana”, “Solo insieme a te” / “Solo junto a ti”, “Stupide parole romantiche” / “Estúpidas palabras románticas”, “5 secondi” / “5 segundos” – c’è anche il primo singolo “Il mio giorno preferito” / “Mi día preferido” -scritto con Edoardo D’Erme, Tommaso Paradiso, CanovA, Antonio Cirigliano e prodotto da CanovA- con cui Eros Ramazzotti ha ottenuto il primato assoluto di essere il primo artista del 2025 a raggiungere direttamente il #1 EarOne Airplay nella settimana di uscita. Un altro nuovo brano è già stato cantato dal vivo: “Buona stella” scritto con Elisa (prodotto da Elisa, Marz, Zef, Will Medini) duetto presentato in anteprima mondiale durante le due serate sold out del World Tour Gala Première allo Ziggo Dome di Amsterdam.

Il sound di Ramazzotti incontra l’energia e la grinta inesauribile di Jovanotti con cui ha scritto “La mia strada” / “La aventura”, mentre con Max Pezzali nasce “Come nei film” raccontando di ricordi, amicizia e incontri inattesi capaci di trasformare la vita in un colpo di scena da film. Ad impreziosire l’album anche nuove collaborazioni internazionali: in “Otra como tú”, Eros duetta con l’artista simbolo della musica messicana contemporanea Carín León, una delle voci più importanti del panorama latino, vincitore di quattro Latin Grammy, che produce il brano rinnovandone il fascino e donandogli nuova intensità. “Fuego en el fuego” si trasforma in un’esplosione di ritmo dal respiro internazionale grazie alla collaborazione con Lali, cantautrice e attrice tra le più popolari e affermate dell’America Latina. Nella versione spagnola, “Una emoción para siempre” trova nuova vita grazie alla cantautrice portoricana Kany García, icona del pop latino e sette volte vincitrice di Latin Grammy Awards, nota per la sua narrazione potente e i suoi testi emotivi.

Nella versione italiana del disco invece, “Un’emozione per sempre” si trasforma in un dialogo tra due generazioni del cantautorato italiano insieme a Ultimo, mentre in “Quanto amore sei” / “Cuanto amor me das” Eros Ramazzotti torna a cantare con Giorgia, una sessione spontanea in studio dall’amico di sempre Andrea Bocelli ha dato vita a un’emozionante versione di “Se bastasse una canzone” / “Si bastasen un par de canciones”. “Una Storia Importante”/”Una Historia Importante” sarà disponibile in tanti speciali formati. In italiano: doppio vinile nero, trasparente, arancione, arancione autografato, CD Jewel Box, Deluxe e Deluxe autografato. In spagnolo: doppio vinile nero, arancione e arancione autografato, CD Jewel Box, deluxe e deluxe autografato.

