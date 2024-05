NEW YORK (USA) (ITALPRESS) – E’ uscito il secondo numero de Il Newyorkese, il giornale di riferimento degli italiani a New York incentrato sulla forza del dialogo, con particolare focus al dialogo interreligioso attraverso un’intervista esclusiva di Alessandro Iovino a Papa Francesco insieme al pastore evangelico Giovanni Traettino. E’ il racconto inedito della prima intervista congiunta tra il vertice della Chiesa cattolica e un pastore evangelico. All’interno del giornale sono approfonditi i temi della reputazione aziendale e il relativo contributo alla reputazione dell’Italia nel mondo che è stata celebrata con il prestigioso premio Italian Reputation Award all’interno dell’Istituto Italiano di Cultura di New York. Sarà inoltre possibile leggere delle interviste esclusive al giornalista e scrittore Alain Elkann, allo storico Stefaan Missinne, al Coo di Kiton Angelo Macrì, il dirigente di Ita Airways Massimo Allegri, l’attore Jacopo Rampini, l’editore Paolo Giacovelli e il ristoratore Ciro Casella. Tra gli approfondimenti, trova spazio lo Study Tour del Twin Revolution Program di Federmanager attraverso un articolo del direttore di Federmanager Academy Federico Mioni. In apertura, tra le prima pagine c’è una lettera “dalle Istituzioni” del Deputato della Repubblica Italiana eletto nella Circoscrizione estero America Settentrionale e Centrale Christian Di Sanzo. Il Newyorkese è disponibile alle librerie Barnes&Noble e alla libreria Rizzoli di New York.(ITALPRESS).

Foto: Il Newyorkese