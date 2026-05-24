Orsini “Il costo dell’energia è un tema impattante, spero il conflitto in Iran finisca presto”

ROMA (ITALPRESS) – “Il costo dell’energia è un tema impattante, questo per noi è un problema, i costi stanno salendo. Speriamo che il conflitto possa finire il prima possibile perchè il costo dell’energia è un problema. In un momento come questo serve unirsi, l’Ue deve unirsi per fare delle politiche economiche vere che, in questo momento, sono molto deficitarie su questo tema”. Così il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo al Festival dell’Economia di Trento.

“L’Europa non è che ha qualche carta da giocare, deve giocare la partita. Il problema è che è più concentrata a costruire regole che politiche industriali; hanno capito che il problema c’è, ma il tema è il tempo di reazione dell’Europa verso i propri Stati. Io però non vorrei che qualche Stato pensasse che sia meglio farcela da solo, è talmente grande la partita tra Cina e Usa che diventa un problema – aggiunge -, per questo diciamo che serve un mercato unico dell’energia”.

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