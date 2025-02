BARI (ITALPRESS) – Sono state consegnate al Policlinico di Bari quattro nuove ambulanze altamente specializzate, destinate a garantire un servizio di soccorso e trasporto avanzato per i pazienti più critici: due ambulanze di rianimazione, un’ambulanza bariatrica e un’ambulanza per le emergenze pediatriche (Sten).

Alla cerimonia di consegna hanno partecipato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il direttore generale dell’azienda ospedaliera universitaria Antonio Sanguedolce e i medici e gli operatori sanitari dei reparti interessati.

L’acquisto dei nuovi mezzi rientra in un progetto finanziato attraverso un finanziamento della Comunità Europea – POR PUGLIA FESR 14-20| Azione 9.12 denominato “ECO-Potenziamento del parco automezzi” dal valore complessivo di oltre 1,86 milioni di euro. Il progetto prevede l’Ecopotenziamento completo e l’acquisto di mezzi Diesel Euro 6, Elettrici ed ibridi. Le ambulanze acquistate sono in totale sette. Quelle attualmente arrivate sono tutte di “TIPO A “. Per le tre di “TIPO B” la consegna è stimata ad aprile.

“Quella di oggi – ha affermato il governatore – è una giornata molto importante, perchè stiamo rinnovando il parco di tutte le ambulanze con dispositivi rianimatori, a partire da quelli neonatali, un servizio che consente a tutti i nostri neonati di essere trasportati nel posto giusto al momento giusto, uno dei servizi di eccellenza del Policlinico che è coordinato dal professor Laforgia. Ovviamente ci sono poi le ambulanze per gli adulti, che sono anch’esse capaci, esattamente come un posto di rianimazione, di trasportare ovunque sul territorio regionale o italiano chi ne ha bisogno poichè in uno stato di necessità di rianimazione. Si tratta di un investimento importante, perchè sono dotazioni molto costose. Ma questo ci consentirà di gestire molte delle patologie e delle situazioni tempo dipendenti con maggiore tranquillità. Si pensi a cosa significa poter assistere sia i bimbi, sia gli adulti con una rianimazione mobile: significa dar loro il massimo della sicurezza e avere il tempo di portarli nel posto giusto, perchè tante sono le situazioni diverse che dobbiamo affrontare”.

“Il Policlinico di Bari – ha aggiunto Sanguedolce – è un hub regionale sia della rete di trasporto di emergenza neonatale, sia della rete delle rianimazioni. Con queste quattro nuove ambulanze, che sono a tutti gli effetti delle unità mobili di rianimazione dotate di tecnologie di ultimissima generazione, potenziamo in modo significativo la nostra capacità di intervento in situazioni critiche. Ne arriveranno altre 3 nell’ambito di un progetto di eco-potenziamento del parco automezzi dell’azienda finanziato attraverso fondi della Comunità Europea”.

