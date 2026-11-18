Abodi “Su Nazionale giudizi parziali inopportuni, percorso è ancora lungo”

MILANO (ITALPRESS) - "Nazionale? Penso che i giudizi lungo il cammino siano sempre intempestivi e inopportuni. Siamo stati felici per i successi, non ci abbattiamo per questo passaggio a vuoto. Sappiamo, come è stato detto da Mancini, che il percorso è lungo, ma si vedono comunque degli elementi confortanti che fanno ben sperare". Lo ha dichiarato il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi intervenuto a margine dell'evento "RCS Sport Industry Talk 2026", a Milano riferendosi ai recenti risultati della Nazionale in Nations League. pia/glb/gtr