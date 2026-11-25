Labriola “l’IA ci accompagnerà come strumento che accelera la produttività”

ROMA (ITALPRESS) - "Dobbiamo renderci tutti conto che l’innovazione non si può bloccare. Siamo in un mondo nel quale la flessibilità diventerà una cosa sempre più importante. Cominciamo a capire come queste tecnologie e il loro funzionamento possano aiutarci a incrementare la produttività, al tempo stesso tutti quanti dovremmo renderci conto che per nessuno di noi è garantita la stessa mansione e l’intelligenza artificiale ci accompagnerà come strumento che accelera la nostra produttività e il nostro modo di vedere le cose". Così Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim. xb1/ads/azn