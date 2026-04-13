Egitto, ripresa graduale dei voli verso diversi Paesi del Golfo

MARCH 29, 2016. Pictured in this file image dated October 20, 2015, is EgyptAir Airbus A320 passenger plane taking off from Domodedovo International Airport. Early on 29 March, 2016, the plane was hijacked while on an EgyptAir MS181 flight from Alexandria, Egypt to Cairo, Egypt, and landed at Larnaca Airport in Cyprus. Tatyana Belyakova/TASS

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il ministro dell’Aviazione civile egiziano, Sameh El-Hefny, ha annunciato il progressivo ripristino dei collegamenti aerei con diversi Paesi del Golfo a partire da venerdì, dopo il rilascio delle autorizzazioni operative per i voli verso Dubai, Abu Dhabi e Sharjah. Secondo quanto riportato dall’Autorità nazionale egiziana per i media, il ministro ha inoltre confermato, in dichiarazioni a MBC, il riavvio dei voli verso Riyadh, Baghdad e Amman, con una frequenza iniziale di tre voli a partire da venerdì prossimo.

El-Hefny ha precisato che la programmazione dei voli non dipende soltanto dagli accordi di trasporto aereo, ma è soggetta alle autorizzazioni delle autorità aeronautiche dei Paesi di destinazione. Il ministro ha infine sottolineato che la maggior parte dei passeggeri rimasti bloccati all’estero è stata riportata in patria durante il periodo di crisi, precisando che le operazioni di rimpatrio sono state effettuate in condizioni eccezionali e con le risorse disponibili.

– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

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