Egitto, ripresa graduale dei voli verso diversi Paesi del Golfo

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il ministro dell’Aviazione civile egiziano, Sameh El-Hefny, ha annunciato il progressivo ripristino dei collegamenti aerei con diversi Paesi del Golfo a partire da venerdì, dopo il rilascio delle autorizzazioni operative per i voli verso Dubai, Abu Dhabi e Sharjah. Secondo quanto riportato dall’Autorità nazionale egiziana per i media, il ministro ha inoltre confermato, in dichiarazioni a MBC, il riavvio dei voli verso Riyadh, Baghdad e Amman, con una frequenza iniziale di tre voli a partire da venerdì prossimo.

El-Hefny ha precisato che la programmazione dei voli non dipende soltanto dagli accordi di trasporto aereo, ma è soggetta alle autorizzazioni delle autorità aeronautiche dei Paesi di destinazione. Il ministro ha infine sottolineato che la maggior parte dei passeggeri rimasti bloccati all’estero è stata riportata in patria durante il periodo di crisi, precisando che le operazioni di rimpatrio sono state effettuate in condizioni eccezionali e con le risorse disponibili.

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