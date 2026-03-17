Egitto, al-Sisi “Solidarietà piena ai Paesi arabi di fronte alle sfide attuali”

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha ricevuto oggi il ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Badr Abdel Aaty, per fare il punto sul suo recente giro nei Paesi arabi, tra cui Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Oman e Giordania.

Durante l’incontro, il presidente egiziano ha esaminato un rapporto completo sui colloqui di alto livello condotti dal ministro, “finalizzati a rafforzare il coordinamento egiziano-arabo e trasmettere un chiaro messaggio di solidarietà e sostegno ai Paesi fratelli”.

Al Sisi ha ribadito “la condanna esplicita dell’Egitto agli attacchi subiti dagli Stati arabi fratelli” e sottolineato il “pieno sostegno del Paese, a tutti i livelli”, invitando a privilegiare il percorso diplomatico e ridurre le tensioni per salvaguardare la pace e la sicurezza regionale.

– foto xs7/Italpress –

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