EAV, Fico e Casillo “Investimenti per 600 milioni e 160 nuovi treni”

NAPOLI (ITALPRESS) – A Palazzo Santa Lucia si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del nuovo assetto di governance di EAV – Ente Autonomo Volturno. Il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e il Vicepresidente con delega a Trasporti e Mobilità, Mario Casillo, hanno illustrato gli obiettivi strategici della società e presentato ufficialmente il nuovo Amministratore Unico, l’ing. Pietro Diamantini, nominato ieri nel corso dell’Assemblea dei Soci. La nomina giunge a valle dell’approvazione del bilancio da parte del precedente Consiglio di Amministrazione e della modifica dello Statuto societario, un iter che ha permesso il passaggio formale alla figura dell’Amministratore Unico. “La scelta dell’ingegner Pietro Diamantini risponde a una precisa linea guida di questa amministrazione: vogliamo che la gestione delle nostre partecipate sia affidata a profili di altissimo spessore, a veri e propri top player del settore. Diamantini porta con sé una storia professionale e una carriera di rilievo nel mondo ferroviario. Oggi riaffermiamo un principio chiaro: in questa Regione non servono tessere di partito per ricoprire ruoli di responsabilità, contano esclusivamente il merito, l’autonomia politica e la competenza. Dobbiamo garantire a studenti, lavoratori e turisti collegamenti sicuri, puntuali e dignitosi”, ha dichiarato il Presidente della Regione Roberto Fico.

“Negli ultimi anni EAV ha registrato una perdita del 40% dei passeggeri: il nostro obiettivo prioritario è recuperare questa utenza e incrementarla. In questi primi sei mesi di governo abbiamo lavorato intensamente sulla programmazione e sullo sblocco delle risorse. Abbiamo stanziato 26 milioni di euro per il trasporto pubblico locale e 600 milioni di euro destinati specificamente a EAV. Sul fronte del materiale rotabile, ai 56 treni già previsti si aggiungono ora i finanziamenti necessari per l’acquisto di ulteriori 50 convogli, portando il piano a oltre 100 nuovi treni. Parallelamente, avvieremo un piano di riqualificazione delle stazioni ferroviarie incentrato su: accessibilità, restyling strutturale e potenziamento dei servizi di accoglienza” ha aggiunto il Vicepresidente e Assessore ai Trasposti Mario Casillo. “Il nostro lavoro sul campo inizia immediatamente. La priorità assoluta è stabilizzare il servizio e portarlo a standard di assoluta regolarità; una volta raggiunto il consolidamento, potremo sviluppare e implementare ulteriori servizi per l’utenza. Un buon manager deve saper operare ottimizzando le risorse a disposizione, a partire dal capitale umano dell’azienda, che intendo tutelare e valorizzare. Lavoreremo sodo e mi auguro di poter condividere presto con i cittadini i primi risultati tangibili” ha concluso l’Amministratore Unico di EAV Pietro Diamantini.

– foto xc9/Italpress –

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