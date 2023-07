NAPOLI (ITALPRESS) – “Siamo pronti anche a privatizzare tutto, ma prima di farlo bisogna fare i lavori strutturali. Quando abbiamo proposto alle Ferrovie dello Stato di prendere in gestione la linea di Benevento hanno detto ‘voi non state bene con la testa, prima fate i lavori strutturali poi forse possiamo ragionarè”. Lo dice il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo consueto appuntamento social settimanale con la diretta Facebook del venerdì pomeriggio parlando della situazione trasporti e in particolare modo della situazione di Eav, l’azienda del trasporto pubblico regionale. “Un privato – prosegue il governatore – in queste condizioni non migliora nulla, anzi raddoppia i prezzi dei biglietti. Per quello che ci riguarda non abbiamo nessun vincolo ideologico, completiamo i lavori, acquistiamo i treni, poi se dobbiamo fare una gara per privatizzare la gestione, non la linea che resta pubblica, non abbiamo alcuna remora” sostiene l’inquilino di Palazzo Santa Lucia.

“Da qualche tempo continua una campagna di aggressione mediatica che riguarda l’Eav, l’azienda del trasporto della Regione Campania. Sui giornali ogni tanto arriva sulle prime pagine l’immagine di un treno che si ferma sulla Circumvesuviana, viaggiatori a piedi, immagini sicuramente sgradevoli, negative. C’è da dire che queste immagini le troviamo anche a Milano, dove qualche giorno fa si sono fermati i treni dell’azienda di Milano, i passeggeri sono scesi sotto la galleria. A Roma cade qualche palo dell’alta velocità sulla linea delle Ferrovie dello Stato e non succede niente: ma per la Vesuviana c’è una campagna e siccome mi sono seccato di ascoltare stupidaggini dobbiamo fare un’operazione verità” ha spiegato De Luca.

