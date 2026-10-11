ROMA (ITALPRESS) – E’ morta all’età di 96 anni Wilma De Angelis, nota cantante e conduttrice televisiva. Tra le sue canzoni più note “Nessuno”, “Quando vien la sera”. Fu una pioniera dei programmi televisivi sulla cucina. Era nata a Milano l’8 aprile del 1930.

Debutta al Festival di Sanremo nel 1959, interpretando il brano Nessuno, ripetuto da Betty Curtis, e Per tutta la vita, proposta anche da Jula de Palma. Questa partecipazione dà enorme popolarità alla cantante, che viene invitata anche al festival di Napoli per interpretare Cerasella, in coppia con Gloria Christian. Nel 1960 Wilma De Angelis partecipa nuovamente al Festival di Sanremo con il brano Quando vien la sera, piazzandosi al terzo posto assieme a Joe Sentieri e con anche Splende l’arcobaleno, ripetuta da Gloria Christian. Successivamente gareggia al Festival di Napoli interpretando ‘O prufessore ’e Carulina e S’è avutato ’o viento con la quale entra di diritto in finale. Il 1961 è un anno intenso di soddisfazioni per la cantante milanese che all’inizio partecipa nuovamente al Festival di Sanremo presentando Patatina, un brano di Gianni Meccia ripetuto dallo stesso autore. Il pezzo, pur non accedendo alla finale, conquista il pubblico con un successo di vendite, divenendo ancora oggi un evergreen. Nel 1978 partecipa allo spettacolo televisivo di Paolo Limiti Lasciami cantare una canzone, condotto da Nunzio Filogamo. Inoltre è protagonista del grande spettacolo ripreso dalla Rai dal Teatro Sistina di Roma per festeggiare “i favolosi anni cinquanta”. Ottiene un nuovo contratto con la Polaris ed incide Bocciolo di rosa. Insieme all’amico Paolo Limiti, nel 1979 su Telemontecarlo nasce una collaborazione artistica che la vedrà conduttrice per anni di alcune rubriche culinarie. Limiti, in quegli anni direttore artistico di rete e autore di un programma in onda tutti i giorni nel palinsesto della rete, le offre di condurlo. Per Wilma De Angelis inizia così una nuova esperienza nella conduzione televisiva con Telemenù in seguito diventato Sale, pepe e fantasia, che andrà in onda per diciotto anni consecutivi, anche con una collocazione all’interno del salotto di Luciano Rispoli, Tappeto volante. Inoltre propone format diversi in tale tematica come La spesa di Wilma, Complimenti allo chef, A pranzo con Wilma, dove la cantante-conduttrice, ospita ed intervista numerosi vip dello spettacolo e della politica; riprendendo il format Pranzo in TV ideato e condotto proprio da Rispoli per la Rai nei primi anni ottanta. Le ultime apparizioni televisive risalgono al 6 aprile 2024, ospite de “I Migliori Anni”, show del sabato sera di RAI1, e al 25 marzo 2025, in un video collegamento durante una puntata di “La Volta Buona” in occasione del compleanno di Mina. (ITALPRESS).

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