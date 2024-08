ROMA (ITALPRESS/MNA) – Un drone bomba lanciato dal Libano è caduto oggi nella zona della Galilea, nel nord di Israele, senza provocare vittime. E’ quanto si legge in un resoconto diffuso dall’IDF israeliana nel quale si afferma anche che sono stati colpiti obiettivi di Hezbollah durante la notte, oltre ad aver abbattuto un drone che attraversava il confine col Libano. Le Forze di difesa israeliane affermano che i loro caccia hanno colpito un deposito di armi di Hezbollah e diversi altri obiettivi del gruppo sciita durante la notte nell’area di Kafr Kila nel Libano meridionale. Le forze di artiglieria hanno anche sparato verso le aree di Shebaa e Rachaya Al Foukhar, afferma l’IDF. Per quanto riguarda le sirene dei razzi che hanno suonato questa mattina nella Galilea occidentale, l’esercito israeliano afferma di aver lanciato un intercettore contro un obiettivo aereo sospetto non identificato che attraversava il Libano. Inoltre, un drone esplosivo che attraversava il Libano è atterrato vicino alla città di Malkia, senza causare vittime, afferma l’IDF. I media libanesi riferiscono che due persone sono state uccise in un presunto attacco di droni israeliani a Mays al-Jabal, nel Libano meridionale.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS)

