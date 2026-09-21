NEW YORK (STATI UNITI) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli artisti si inchinano al Lincoln Center di New York, negli Stati Uniti, il 19 settembre 2026. Il dramma danzato Mulan, presentato dal China Arts and Entertainment Group, è andato in scena al Lincoln Center di New York, davanti a oltre 2.000 spettatori.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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