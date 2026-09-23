Pezeshkian all’Onu “L’Iran non si arrenderà alla forza militare”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha messo in guardia, nel suo intervento all’Assemblea generale delle Nazioni Unite di oggi, contro l’allargamento della guerra nella regione, affermando che “non porterà sicurezza” e che “la pace in Iran non arriverà dal campo di battaglia”. “L’Iran non si arrenderà alla forza militare, ma crede nella diplomazia“, ha dichiarato Pezeshkian. Il presidente iraniano ha accusato gli Stati Uniti di ostacolare l’accesso del suo Paese alle vie d’acqua e ha avvertito che Teheran non permetterà che queste siano utilizzate per attacchi contro di essa. Ha inoltre contestato a Washington il mancato rispetto del diritto internazionale.

Il capo di Stato iraniano ha definito il suo Paese “vittima del terrorismo”, dopo la guerra scatenata quest’anno da Stati Uniti e Israele, respingendo le accuse di terrorismo rivolte a Teheran dal presidente americano Donald Trump.

“Il presidente degli Stati Uniti ci ha definiti terroristi. Noi siamo vittime del terrorismo. Sì, vengo dall’Iran dove il nostro Leader è stato assassinato senza alcuna giustificazione né quadro legale. Vengo dall’Iran dove hanno bombardato una scuola” all’inizio del recente conflitto, ha detto. Sul programma nucleare Pezeshkian ha ribadito la posizione ufficiale di Teheran: “Abbiamo bisogno di energia nucleare, non della bomba nucleare”. Il presidente iraniano ha infine annunciato la disponibilità del suo Paese a negoziare, precisando che i colloqui devono svolgersi “lontano dal linguaggio della forza”. “L’Iran tende la mano al mondo”, ha concluso, sottolineando la disponibilità al dialogo.

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